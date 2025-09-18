ಸದಾ ಓದುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ; ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ 6ನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕ
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೈಯ್ದ ತಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಲಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.
Published : September 18, 2025 at 6:16 PM IST
ವಿಜಯವಾಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಆರನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಅಮ್ಮನ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯವಾಡ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಇದೊಂದು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಓದುವಂತೆ ಅಮ್ಮ ಸದಾ ತನ್ನನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಬಾಲಕ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬೇಸರವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಲಕನ ದೂರು ಆಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾಲಕ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪುರ ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಹೊಣೆ ಇದೆ. ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ ಎಂದು ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲು ಸದಾ ಓದುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆತನ ಓದಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಾಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬದಲಾಗಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಗ ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆತನಿಗೆ ಬೈದು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಬಾಲಕ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ತೊರೆದ ಬಾಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಎಸಿಪಿ ದುರ್ಗಾ ರಾವ್ ಬಳಿ ಬಂದು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸದಾ ನನಗೆ ಓದುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ದೂರು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತರಾದ ಎಸಿಪಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಬ್ಬರ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ, ಎಸಿಪಿ ದುರ್ಗಾ ರಾವ್ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳೇ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಮಗ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡಾವಳಿ ರೂಪಿಸಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೇ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆತನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
