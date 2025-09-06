ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸರಕು ರೋಪ್ವೇ ವೈರ್ ತುಂಡಾಗಿ 6 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ 2 ನಿರ್ವಾಹಕರು, 2 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 2 ಇತರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಚಮಹಲ್ (ಗುಜರಾತ್) : ಇಲ್ಲಿನ ಹಲೋಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಪಾವಗಡ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರಕು ರೋಪ್ವೇ ಇಂದು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರಿ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಇತರರು ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸರಕು ರೋಪ್ವೇ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ರೋಪ್ವೇ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ರೋಪ್ವೇಯ ಗೋಪುರ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
6 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾರುಣ ಮೃತ: ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗೋ ರೋಪ್ವೇಯ ತಂತಿ ಮುರಿದು 6 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ 2 ನಿರ್ವಾಹಕರು, 2 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 2 ಇತರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ವರದಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಪಂಚಮಹಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ದಹಿಯಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗೋ ರೋಪ್ವೇಯ ತಂತಿ ಮುರಿದು 6 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೋಪ್ವೇ ವೈರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 6 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದವರು, ಒಬ್ಬರು ರಾಜಸ್ಥಾನದವರು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೂವರು ಗುಜರಾತ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂತಿ ತುಂಡಾಗಿರುವುದು ರೋಪ್ವೇ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. FSL ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಮಹಲ್ ಎಸ್ಪಿ ಹರೀಶ್ ದುಧತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ದುರಂತ: ಇತ್ತ, ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹಲೋಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾವಗಡವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಪಘಾತವು ಭಕ್ತರು, ಯಾತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ, ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
