ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 'ಜೆನ್​​ ಝೀ' ದಂಗೆ: ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ಭಾರತೀಯರು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್

ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಂಗೆಗೆ ಬೆದರಿ 5 ಸಾವಿರ ಭಾರತೀಯರು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಗಡಿ ಸಂಚಾರ ಮರು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

NEPAL UNREST
ನೇಪಾಳದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2025 at 5:58 PM IST

ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ (ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ): ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಶುರುವಾದ ಬಳಿಕ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಾರತೀಯರು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೋಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದಂಗೆ ಭೀತಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಗಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಯುವಕರ ಹಠಾತ್​ ದಂಗೆ: 'GEN-Z' ಚಳವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನೆರೆಯ ನೇಪಾಳ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ದಂಗೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭವನ, ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಯುವಕರ ಹಠಾತ್ ದಂಗೆಗೆ ಬೆದರಿದ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ತೊರೆದು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಭಾರತವು ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತು. ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೆಚಿ ನದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸರಕು ಮತ್ತು ಜನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಹಬದಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಪಾಸಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ದಾಟುವಿಕೆ ಮರು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಗೆಯ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರ ದೇಶ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸರಕು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಲಿಗುರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಖಾರಿಬಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಣಿಟಾಂಕಿ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಮಿರಿಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಶುಪತಿ ಗಡಿ ಮೂಲಕ ಜನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೆ.10 ರಂದು ನೇಪಾಳದಿಂದ ಪಾಣಿಟಾಂಕಿ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ 695 ಜನರು, ಸೆ.11 ರಂದು 681 ಜನರು, ಸೆ.12 ರಂದು 674 ಜನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಸೆ.11 ರಂದು 230 ಮತ್ತು ಸೆ.12ರಂದು 451 ಮಂದಿ ಭಾರತದಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳದಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ರಕ್‌ಗಳೂ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ 1,900 ಮಂದಿ ಪಶುಪತಿ ಗಡಿ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

