ETV Bharat / bharat

ಯುಪಿಯಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್​ಗೆ 5,600 ಕಾರ್ಮಿಕರ ರವಾನೆ; ಮತ್ತೆ 5,000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ತಯಾರಿ - UP WORKERS SENT TO ISRAEL

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( ANI )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : Feb 21, 2025, 6:08 PM IST