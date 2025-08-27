ಉದಯಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಜಾಡೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 55 ವರ್ಷದ ರೇಖಾ ಕಲ್ಬೇಲಿಯಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ, ಜಾಡೋಲ್ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 17 ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವರ ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ರೇಖಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ.
'ಹಮ್ ದೋ ಹಮಾರೆ ದೋ' ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ರೇಖಾ ಅವರ 17 ನೇ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೆರಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಈಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರು, 17 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ. ರೇಖಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರೇಖಾ ಅವರ ಪತಿ ಕವಾರಾ ಕಲ್ಬೇಲಿಯಾ ಅವರು ವಾಸಿಸಲು ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಲು ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಕವಾರಾ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕವಾರಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕವಾರಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಕವಾರಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ - ನಾಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಈ ನಡುವೆ ಜಾಡೋಲ್ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಇದು ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ 17 ನೇ ಮಗು ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞ ರೋಷನ್ ದರಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.