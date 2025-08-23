ರಾಂಚಿ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಪಲಾಮು, ಗರ್ಹ್ವಾ ಮತ್ತು ಚತ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ (ಭಾನುವಾರ) ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಲತೇಹಾರ್, ರಾಂಚಿ, ಕುಂತಿ, ಕೊಹರ್ದಗ, ಸರೈಕೆಲ- ಖಾರ್ಸಾವಾನ್, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಂಗ್ಭುಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರೈಕೆಲ- ಖಾರ್ಸಾವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು 7 ವರ್ಷದ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ನಗರ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿನ ದಂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇಮ್ಶೆಡ್ಪುರದಲ್ಲಿನ ಎಂಜಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಲೊಹರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕುಸಿತ 8 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುನ್ನ ಬೊದ್ರಾ ಮನೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸರೈಕಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಾರ್ಸಾವನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೌರವ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಉರುಳಿದ್ದು, ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ.
ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಓವರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ವೊಂದು ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಎನ್ಹೆಚ್ 43ಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.
ಸುಬರ್ನರೇಖಾ ನದಿಯು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕರ್ಕೈ ನದಿಯು ಅಪಾಯದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹರಿವು ಕಂಡಿದೆ. ತಿಲೈಯ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗೇಟ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕುರಿತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ರಾಂಚಿ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಳೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ- ವಾಯುವ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಆಕ್ರಮಿಸಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 29ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರ ವರೆಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 738.3 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 927.7 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವಾಡಿಕೆಗಿಂದ ಶೇ 32ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
