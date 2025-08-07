ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಸಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಂಚಿತರು ನೀಡಿರುವ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗ (EOW) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಮಾಧಾಪುರದ ಐಐಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಗಡ್ಡಂ ವೆಂಕಟ ರಾವ್ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ AI ಆಧಾರಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶೇ.7ರಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.84ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗೆ ಮರುಳಾಗುವ ಜನ: ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನೆಕ್ನಾಂಪುರ್ನ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾವ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ₹23 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹3 ಲಕ್ಷ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿದ್ದವು.
ದೂರುದಾರ ಅನುಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳ ನೀಡಿ ಹೀಗೆ 17 ಜನರಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯವಾಡ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ವಿಜಯನಗರಂ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ವಂಚಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ದೂರುದಾರ ಬುಧವಾರ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಇಒಡಬ್ಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡಂ ವೆಂಕಟ ರಾವ್ ಮತ್ತು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ AI ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಮೋಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು, ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
