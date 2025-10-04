ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಾಕು!; 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಈ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮನೆ
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ 3ಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐಆರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆ. ರಾಮನ್ ಚೆರ್ಲಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದರ ಅನುಸಾರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ರೂರ್ಕಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆ. ರಾಮನ್ ಚೆರ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಾ. ಪೆಮ್ಮಸಾನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ನಾವು 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಾವು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರೂರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ 130 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮನೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
3D ಮುದ್ರಣ ಮನೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು?: ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಂಎವೈಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೆಹಲ್ (PEHAL) ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 250 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮನೆಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಾ. ಪೆಮ್ಮಸಾನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಅನುಸಾರ 3ಡಿ ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಉಕ್ಕಿನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗಿದೆ? : ಈ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ತುಂಡನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹಾರುಬೂದಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಾರುಬೂದಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಹೌದು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಬಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 600 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಇತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮನೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಅದು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳ 300 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು
ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗೆ?: ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಲವು ವಲಯಗಳಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೆಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಮೂರು ಅಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವು ಸಿಮೆಂಟ್, ಹಾರುಬೂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮರಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ, ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಿಕ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಸಿಎಂ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅಂಟಿಸಲು ಮರ್ಫರ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೂರು ಅಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಮೂರು ಪದರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ವೆಚ್ಚ?: ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 300 ಚದರ ಅಡಿ ಮನೆಗೆ 1.75 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣವು 45 ದಿನಗಳು ಬೇಕು. ರಾಕ್ ಪೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮನೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
