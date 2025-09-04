ಚಂಡೀಗಢ: ಭೀಕರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಳೆ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 37 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 7 ಜನರು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬರ್ನಾಲಾದಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ, ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರದಲ್ಲಿ 7, ಬಟಿಂಡಾದಲ್ಲಿ 3, ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ, ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ 4, ಮಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ 3, ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ 6, ಪಟಿಯಾಲಾ, ರೂಪನಗರ, ಮೊಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರೂರ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾನಿ: ಪಂಜಾಬ್ನ 23 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1655 ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂಂದ 3,55,709 ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಅಮೃತಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1,17,534 ಜನರು ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ 1,45,000 ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರೋಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ 39,076, ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ 15,073, ಕಪುರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ 5,728 ಮತ್ತು ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ 7,000 ಜನರು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತರ ರಕ್ಷಣೆ: ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 19,474 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ 5,581 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ 2,734 ಬರ್ನಾಲಾದಲ್ಲಿ 369 ಫಜಿಲ್ಕಾ 2,422 ಫಿರೋಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ 3,495 ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ 5,581 ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರದಲ್ಲಿ 1,615 ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ 474, ಕಪುರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ 1,428 ಮಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ 16, ಮೋಗಾದಲ್ಲಿ 115, ರೋಪರ್ನಲ್ಲಿ 65, ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ 1,139, ತರಣ್ ತರಣ್ದಲ್ಲಿ 21 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 19,474 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 167 ಹೊಸ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪಂಜಾಬ್ನ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5,304 ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳೆಹಾನಿ: ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 1,75,216 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುದಾಸ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 40169 ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ 24.967 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಫಜಿಲ್ಕಾದಲ್ಲಿ 17,786 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಫಿರೋಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ 17,620 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ: ಪಂಜಾಬ್ನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಯುದ್ದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನ 20 ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ 30 ರಿಂದ 35 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸಹ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಗುರುದಾಸ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕಪುರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು 117 ದೋಣಿಗಳು ಸಹ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಾಖೆ ವಿವರ ನೀಡಿದೆ.
