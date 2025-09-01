ಶಿಮ್ಲಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭೂಕುಸಿತಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ - ಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಮ್ಲಾ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಜುಂಗಾದ ಡಬ್ಲೂ ಪ್ರದೇಶದ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿ ಮೃತರು. ಮನೆಯ ಹೊರಗಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಿಮ್ಲಾದ ಕೋಟ್ಖೈ ಪ್ರದೇಶದ ಚೋಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಮನೆ ಕುಸಿದು ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವತಿ ಮೃತ ವೃದ್ಧೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಮ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಹ್ರು ಪ್ರದೇಶದ ಡಯಲ್ ಮೋರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳ ಹತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಮೂರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಎರಡು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕುಲದೀಪ್, ಸಂದೀಪ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತು ಸೋನ್ಫು ರಾಮ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರೋಹ್ರು ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಮೇಶ್ ಧಮೋತ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಡಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂರ್ಪಕ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೋಲನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕುಸಿತ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಕಾದಿಂದ ಶಿಮ್ಲಾಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 52451, 52453 ಮತ್ತು 52459 ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಿಂದ ಕಲ್ಕಾಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ 52452, 52454 ಮತ್ತು 52460 ರೈಲುಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ರೈಲು ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಚಾರ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಪುನರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ: ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನ್ಸರ್ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಚಂಡೀಗಢ -ಮನಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ರೋಹಿತ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಶಿಮ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ 115.8 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಶಿಮ್ಲಾ - ಕಲ್ಕಾ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದರಿಂದ ಆರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ 793 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಕಚೇರಿ ಸೋಮವಾರ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮಳೆ ವರದಿ: ನಂಗಲ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 220 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಯ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 215 ಮಿ.ಮೀ, ನೈನಾ ದೇವಿ 192 ಮಿ.ಮೀ, ಸೋಲನ್ 187 ಮಿ.ಮೀ, ನಹಾನ್ 177.8 ಮಿ.ಮೀ, ಜಟ್ಟನ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ 170 ಮಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಸೌಲಿಯಲ್ಲಿ 135 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದದಾಹುದಲ್ಲಿ 134 ಮಿ.ಮೀ, ಮಲ್ರಾನ್ 132 ಮಿ.ಮೀ, ರೋಹ್ರು 130 ಮಿ.ಮೀ, ಧರಂಪುರದಲ್ಲಿ 124.6 ಮಿ.ಮೀ, ಉನಾದಲ್ಲಿ 117.4 ಮಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ 115.8 ಮಿ.ಮೀ, ಪೌಂಟಾ ಸಾಹಿಬ್ 109.6 ಮಿ.ಮೀ, ಕಂದಘಾಟ್ 108.2 ಮಿ.ಮೀ, ಜುಬ್ಬರ್ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 108 ಮಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಬರ್ತಿನ್ನಲ್ಲಿ 102 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಾದ NH 3 (ಮಂಡಿ-ಧರಂಪುರ ರಸ್ತೆ), NH 305 (ಆಟ್-ಸೈಂಜ್), NH 5 (ಹಳೆಯ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್-ಟಿಬೆಟ್ ರಸ್ತೆ), NH 707 (ಹಟ್ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪೋಂಟಾ ರಸ್ತೆ), ಮತ್ತು NH 907 (ಪೋಂಟಾದಿಂದ ಯಮುನಾ ನಗರ) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 793 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರ (SEOC) ತಿಳಿಸಿದೆ.
SEOC ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 2,174 ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು 365 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿವೆ. ಜೂನ್ 20 ರಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 91 ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು, 45 ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು 95 ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿವೆ.
