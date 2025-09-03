ETV Bharat / bharat

5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 28 ಜನರು ನಿಧನ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರಣಿ ಸಾವು, ತನಿಖೆಗೆ ಸಚಿವರ ಆದೇಶ

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರಣಿ ಸಾವು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2025 at 3:34 PM IST

ಗುಂಟೂರು (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರಕಪಲೆಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಸಹಜ ಸಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 3,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 28 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ 20 ಸಾವುಗಳು ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿನದ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮದ ಬಲಶೌರಿ (50), ನೀಲಂಬರಂ (50) ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಮ್ಮ (60) ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಭೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ವಿಷಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತುರಕಪಲೆಂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸತ್ಯ ಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್ ಅವರು​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೂಚನೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ ರಾಘನಂದನ್​ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ತಂಡವೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿನ ಜ್ವರ, ಸೋಂಕು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಬಿರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 35 ಜನರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 14 ಜನರು ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಏಳು ರೋಗಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೆಲಿಯೊಯ್ಡೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಗಂಭೀರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಫಲವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೆಲಿಯೊಯ್ಡೋಸಿಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸರಣಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಅಂಶ, ನೀರಿನ ಕಲುಷಿತತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹರಡುವಿಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತುರಕಪಲೆಂನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಾವುಗಳು ಇದೀಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರ ಕಾರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ವರದಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

