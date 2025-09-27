ETV Bharat / bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಮಿಷನರ್​ ಆಗಿ ಸೂಪರ್​ ಕಾಪ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್​ ಸಜ್ಜನರ್​ ನೇಮಕ

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಮಿಷನರ್​ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಖಡಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್​ ಸಜ್ಜನರ್​ ಅವರನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

VC SAJJANAR
ವಿಶ್ವನಾಥ್​ ಸಜ್ಜನರ್ (ETV Bharat)
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ)​: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ವಿ. ಸಿ. ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಸಿ.ವಿ. ಆನಂದ್ ಅವರನ್ನು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 'ಸೂಪರ್​ ಕಾಪ್​' ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸಜ್ಜನರ್​ ಅವರನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿ ಸಿ ಸಜ್ಜನರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ವಿ. ಸಿ. ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ಸಜ್ಜನರ್. ಅವರು 1996 ರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕೇಡರ್​​ನ ಐಪಿಎಸ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದರು. ತೆಲಂಗಾಣ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಜ್ಜನರ್ ಜನಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ನಂತರ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಗುಪ್ತಚರ ಶಾಖೆಯ ಡಿಐಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಜ್ಜನರ್​ ಅವರು 'ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2019 ರ ನವೆಂಬರ್​ 29 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬ ಪಶುವೈದ್ಯೆ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮಹಜರು ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎನ್​ಕೌಂಟರ್​ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಸೈಬರಾಬಾದ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಮಿಷನರ್​ ಆಗಿ ಸಜ್ಜನರ್​ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಲಾಭದ ಹಾದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಖಡಕ್​ ಅಧಿಕಾರಿ: ಎರಡು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ (ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) ವಿಭಜನೆಯಾದ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಎಂಡಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಭದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಜ್ಜನರ್​ ಅವರು ಆರ್‌ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ತಂದ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈಗ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ನೆರವು: ಮೂಲತಃ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಸೂಟಿಯವರಾದ ಸಜ್ಜನರ್​, 2021ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ 40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನೆರವು ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದರು.

