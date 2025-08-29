ಹೈದರಾಬಾದ್: ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಇದೆ. ಏಕೀಕೃತ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಯುಡಿಐಎಸ್ಇ) 2024-25 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, 3,812 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 2,245 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ.
ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿ ಅನುಸಾರ, ಇದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7,993 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ವರದಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ 1 ರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ 12ರವರೆಗಿನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 1,016 ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ (2,245 ಶಾಲೆ)ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಹತ್ತಿರದ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಯಮಿತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2022- 23ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದ 1,672 ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದವು. 2023-24ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ 148 ಶಾಲೆಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2,097ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಓರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಓರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಯುಡಿಐಎಎಸ್ಇ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ 6,054 ಶಾಲೆಗಳು 2023-23ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, 2023-24ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 5,895ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು 2024-25ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5,001ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 62,288 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು: 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. 2023-24 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಶೇ. 11.60 ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 5.10 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 2024-25 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 12.70 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಯುಡಿಐಎಸ್ಇ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತೆಲಂಗಾಣ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಳಪೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಲಸೆ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀತಿ ಮಟ್ಟದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
