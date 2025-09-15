ETV Bharat / bharat

ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್: ಕೆಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತಡೆ

ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಇಂದು ತನ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

WAQF AMENDMENT ACT
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಕ್ಫ್​ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಇಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.

ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆಗಸ್ಟೀನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮಸಿಹ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಕೆಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.

"ಊಹೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನೂನಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆಯ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು. ವಕ್ಫ್​ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​​ನ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು, ತನ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ತನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ. ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವು ಪೂರ್ಣ ವಾದಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಪೀಠವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತಡೆ: ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್​. ಗವಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

  • ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಕ್ಫ್​ಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಆತ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್​ 3(1)(ಆರ್​).

ಈ ನಿಯಮವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಕುರಿತು ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.

  • ಆಸ್ತಿ ವಕ್ಫ್​ಗೆ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುಮತಿ ಸೆಕ್ಷನ್​ 3ಸಿ (2)

ಸೆಕ್ಷನ್​​ 3ಸಿ(2) ಹೇಳುವಂತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಕ್ಫ್​​ಗೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಆ ಆಸ್ತಿ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ವಕ್ಫ್​ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಡೆ.

  • ಜಮೀನು ಸರ್ಕಾರದ್ದೋ, ಖಾಸಗಿಯದ್ದೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​ 3ಸಿ(3)

ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನು ಸರ್ಕಾರದ್ದೋ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿಯದ್ದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾನೂನಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 3C(3) ಗೆ ಪೀಠವು ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.

  • ದಾಖಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್​ 3ಸಿ(4)

ಸರ್ಕಾರ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಕ್ಫ್​​​ಗೆ ನೀಡಬೇಕೆ, ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಕ್ಫ್​ ಬೋರ್ಡ್​ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ವಕ್ಫ್ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಸೆಕ್ಷನ್ 83ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವವರೆಗೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ, ವಕ್ಫ್‌ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಥವಾ ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಪೀಠವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಬೋರ್ಡ್​ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರ ನೇಮಿಸಬಹುದು: ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ವಕ್ಫ್​ ಬೋರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ಕೋರ್ಟ್​ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ವಕ್ಫ್​ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು ಇರಬಾರದು. ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್​ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮೀರಬಾರದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ನಿಯಮ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ವಕ್ಫ್​​ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಂದು ಮಂಡಿಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಸಿಇಒಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ವಕ್ಫ್​ ಕಾಯ್ದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ: ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​

