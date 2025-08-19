ETV Bharat / bharat

ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 20 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಮೈಂಡ್​ ಬಂಧನ - BARMER INSURANCE SCAM

ಆರೋಪಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಕಳವು ಮಾಡಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

20-crore-insurance-scam-mastermind-sataram-arrested
ಮಾಸ್ಟರ್​ ಮೈಂಡ್​ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2025 at 12:39 PM IST

2 Min Read

ಬಾರ್ಮರ್​ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನದ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ವಿಮಾನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಕ್ಲೈಮ್​ ಪಡೆಯತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಸ್ಟರ್​ ಮೈಂಡ್​ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಮರ್​ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ ವಂಚನೆ: ಗುಡಮಲನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳ ಕಳುವಿನ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಣ ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಸತಾರಾಮ್​ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಕ್ಲೈಮ್​ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹಚರರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಶಯ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಾಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಜೈಪುರದ ವೀಸಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಚ್ಪದರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಮೂರು ವಾಹನವನ್ನು ಇದೀಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಇಡಿ - ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಪತ್ರ: ಆರೋಪಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಡಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಧ್‌ಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಸತಾರಾಮ್ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇದಾದ ಬಳಿ ಗುಡಮಲಾನಿ, ಬೇಯ್ಟು, ಪಚ್ಪದರ, ಜಸೋಲ್, ಸಿಂಧರಿ, ಅಸೋಪ್, ಸೆಂಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಜೈತರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನದ ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ಲೈಮ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕದ್ದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹೊರತಾಗಿ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಹಗರಣ: ಹಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ₹4.7 ಕೋಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ಕೋಟಿ ಜೀವ ವಿಮೆಗಾಗಿ ನಕಲಿ ಗಂಡನ ಜೀವಂತ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಮಹಿಳೆ: ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆಯಂತೆ ಸಿನಿಮಾ

ಬಾರ್ಮರ್​ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನದ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ವಿಮಾನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಕ್ಲೈಮ್​ ಪಡೆಯತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಸ್ಟರ್​ ಮೈಂಡ್​ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಮರ್​ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ ವಂಚನೆ: ಗುಡಮಲನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳ ಕಳುವಿನ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಣ ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಸತಾರಾಮ್​ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಕ್ಲೈಮ್​ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹಚರರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಶಯ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಾಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಜೈಪುರದ ವೀಸಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಚ್ಪದರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಮೂರು ವಾಹನವನ್ನು ಇದೀಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಇಡಿ - ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಪತ್ರ: ಆರೋಪಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಡಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಧ್‌ಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಸತಾರಾಮ್ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇದಾದ ಬಳಿ ಗುಡಮಲಾನಿ, ಬೇಯ್ಟು, ಪಚ್ಪದರ, ಜಸೋಲ್, ಸಿಂಧರಿ, ಅಸೋಪ್, ಸೆಂಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಜೈತರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನದ ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ಲೈಮ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕದ್ದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹೊರತಾಗಿ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಹಗರಣ: ಹಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ₹4.7 ಕೋಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ಕೋಟಿ ಜೀವ ವಿಮೆಗಾಗಿ ನಕಲಿ ಗಂಡನ ಜೀವಂತ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಮಹಿಳೆ: ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆಯಂತೆ ಸಿನಿಮಾ

For All Latest Updates

TAGGED:

FAKE INSURANCE CLAIMMASTERMIND ARRESTEDBARMER INSURANCE SCAMDEFRAUDED INSURANCE COMPANIESBARMER INSURANCE SCAM

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025: ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ​ ​ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 14 ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಿಗದಿ!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​ ಅವರನ್ನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎನ್​​ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಆಟೋ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್​ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ​: ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ!

ಗೃಹ ಸಾಲದಾರರಿಗೆ SBI ಶಾಕ್​: ಹೋಮ್ ಲೋನ್​​ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಘಾತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.