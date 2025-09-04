ETV Bharat / bharat

ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರ ನಡುವೆ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್​; ಇಬ್ಬರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುತಾತ್ಮ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ - JHARKHAND GUNFIGHT

ನಿಷೇಧಿತ ಮಾವೋ ಸಂಘಟನೆ ಟಿಎಸ್​ಪಿಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರುವಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಈ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2025

ರಾಂಚಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್​: ಸಿಪಿಐನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಗುಂಪಾದ ನಿಷೇಧಿತ ತೃತೀಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸಮಿತಿ (ಟಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ) ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್​ನ ಪಲಮು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನಾಟು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೇದಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ಮೇದಿನಿರೈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಲಮು ಡಿಐಜಿ ನೌಶಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆದಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟಿಎಸ್‌ಪಿಸಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಗಂಜು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಇರುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಿಪಿಎಸ್​ಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೇದಿನಿರೈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್​ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.

9 ನಕ್ಸಲರು ಶರಣು: ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಷೇಧಿತ ನಕ್ಸಲ್ ಗುಂಪು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಜನ ಮುಕ್ತಿ ಪರಿಷತ್ (ಜೆಜೆಎಂಪಿ) ನ ಉನ್ನತ ಕಮಾಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಲತೇಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು.

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಕ್ಸಲ್ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಎಂದಿಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಶರಣಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶರಣಾದವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು.

ಶರಣಾದ ಐವರು ನಕ್ಸಲರು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿತರಾಗಿದ್ದು, ಯಾದವ್​ ಪತ್ತೆಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗುಂಪು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಐದು ಎಕೆ 47 ರೈಫಲ್‌ಗಳು, ಏಳು ಇತರ ರೈಫಲ್‌ಗಳು, ಸುಮಾರು 1,800 ಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 12 ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಐಜಿ ಸಾಕೇತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

