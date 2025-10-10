ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗಾಗಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ರೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ತನ್ನ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದೇಶವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಯಂತ್ ಖತ್ರಿ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಯಂತ್ ಖತ್ರಿ ಅವರು ಕೇವಲ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ದೇಶವೇ ತಮ್ಮತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಂತ್ ಖತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದವು. ನನ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾನು ಬಿಐಟಿಎಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಶೌರ್ಯ ಸಹಾಯಯಾಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಜಯಂತ್ ಈನಾಡು ಹಾಗೂ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಜ್ಮೀರ್ನ ವಕೀಲ ಕಿಶನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಖತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಈ ಜಯಂತ್. ಈ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎನ್ನವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಯಂತ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತನಾಗಿ, ನಾನು ಹಾಗೂ ಶೌರ್ಯ 4 ಕೆಜಿ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಗಂಟೆಗೆ 300 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದೆವು. ನಾವು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಜಮ್ಮು, ಚಂಡಿಮಂದಿರ್, ಪನಗಢ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೆನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್- ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನ: ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿರುವ ರೋಬೋಟ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ರೋಬೋಟ್ಗಳು ತನ್ನದೇ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ತಿರುಗಿಸವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ತನ್ನದೇ ತೋಳಿನ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ರೋಬೋಟ್ ತೋಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಜಯಂತ್ ರೋಬೋಟ್ಗೆ EMG (ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯೋಗ್ರಫಿ) ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರು. ನೃತ್ಯ ಚಲನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ, ರೋಬೋಟ್ ಮಾನವ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಈ ನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ-ಯಂತ್ರ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಜಯಂತ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ತನ್ನ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಜಯಂತ್ ಅವರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಅವು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾದಿ, ಅವರಿಗಿರುವ ಕುತೂಹಲ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳವರೆಗೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಯಂತ್ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
