ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಇದೆ 188 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ: ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಲ್ಲೊಂದು!; ಆಧುನಿಕತೆ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ!

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಲ್ಯಾಂಡೋರ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಆಫೀಸ್​ ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಇದೆ 188 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ
ಮಸ್ಸೂರಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ: ಬೆಟ್ಟಗಳ ರಾಣಿ ಮಸ್ಸೂರಿ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇತಿಹಾಸದ ಜೀವಂತ ದಾಖಲೆಯೂ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿನ ಲ್ಯಾಂಡೂರ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 1837 ರಲ್ಲಿ ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ: ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಮತ್ತು ಮಸ್ಸೂರಿಯ ನಿವಾಸಿ ಗೋಪಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡೂರ್‌ನ ಕಿರಿದಾದ ಬೀದಿಗಳು, ಹಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಡುವೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬಾವಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಇದೆ 188 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ

ಆಗ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಗೋಪಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಲ್ಯಾಂಡೂರ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಂತಹ ಆಫೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡೋರ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು 1909 ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 1909 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಸ್ಸೂರಿನ ಕುಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 1909 ರವರೆಗೆ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಇದೆ 188 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ

1935ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ "ಮುಸ್ಸೂರಿ ವಿವಿಧತೆ"ಯು ಜನರಲ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ (GPO) ಅನ್ನು 1908 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳವಾದ ರಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಗೋಪಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 1930 ರ ದಶಕದ ಭಾರತದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕುಲ್ರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹೌಸ್ ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿನ GPO ಅನ್ನು 1836 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ, ಬಹುಶಃ 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರದ್ವಾಜ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಆಧುನಿಕತೆ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ!

1860 ರಲ್ಲಿ GPO ಅನ್ನು ಡೆವನ್‌ಶೈರ್ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕುಲ್ರಿ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾರದ್ವಾಜ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಧುನಿಕತೆ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ!

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ: ಮಸ್ಸೂರಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಲವಾರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಶಾಖೆಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆದರೆ, ಅವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವು ಅಥವಾ ವಿಲೀನಗೊಂಡವು. 1854 ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲೆವಿಲ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಖೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. 1890 ರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲೋಗಂಜ್ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು 1900 ರಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸವೊಯ್ ಹೋಟೆಲ್ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಓಕ್ ಗ್ರೋವ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಝರಿಪಾನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಶಾಖೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡೆವೊನ್‌ಶೈರ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡೂರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವು.

ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವು ಅಥವಾ ವಿಲೀನಗೊಂಡವು. ಆದರೆ, ಲ್ಯಾಂಡೂರ್ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಳೆಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಪರಂಪರೆಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್.

ಆಧುನಿಕತೆ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ

ಅದೊಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು ದೇಶ- ವಿದೇಶಗಳ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳೇ ಏಕೈಕ ಸಾಧನ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕ, ಸ್ವತಃ ಲ್ಯಾಂಡೂರ್ ನಿವಾಸಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್, 1964 ರಿಂದ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡೂರ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಭಾವನೆಗಳು- ಮುಗಿಯದ ಅನುಬಂಧ: ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಸಂವಹನ ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಥನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಇದೆ 188 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ

ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಅವರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ: ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶವನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೇಟೆಗಾರ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾರ್ಬೆಟ್ 1850 ರಿಂದ 1863 ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಆಯಾ ಆಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿತ್ತು.

ಆಧುನಿಕತೆ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ

ಸವಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು : ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸವಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 1902 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಮುದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ "ಸವಾಯಿ ಮಸ್ಸೂರಿ" ಎಂಬ ಶಾಸನವಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಗೋಪಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗ ಇದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇವಲ 99 ರೂ: ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 99 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿತ್ತು. ಈ ದರ ಇಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕ ಗಣೇಶ್ ಶೈಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ, ದೂರದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ಈಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈಟಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಕೇಳುವಂತೆ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮಸ್ಸೂರಿ, ಅಲ್ಮೋರಾ, ಚಕ್ರತಾ, ನೈನಿತಾಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅಂದಿನ ಸೇನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿಯ ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಪೆರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಜಗತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್​ ಆಫೀಸ್​​ಗಳು:

ಇಂದು ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳು ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಯು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ 2,722 ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಅಂಚೆ ಜಾಲವು ರಾಜ್ಯದ 11.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಹನ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ - ಅನುಸೂಯ ಪ್ರಸಾದ್, ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ವೃತ್ತ

ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಈಗ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ; ಇಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಎಟಿಎಂಗಳು, ಅಂಚೆ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ಗಳು, ಮನಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು, ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ: ಹಳೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವವರನ್ನು ತಲುಪುವ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

