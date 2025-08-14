ETV Bharat / bharat

20 ವರ್ಷ, 180 ದೇಶ, 1100 ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕರೆನ್ಸಿ: ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ - CURRENCY COLLECTION

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ನವೀನ್ ಎಂಬುವರು 180 ದೇಶಗಳ ತರಹೇವಾರಿ 1100 ನಾಣ್ಯ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

COINS COLLECTION NOTES COLLECTION ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಗ್ರಹ
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read

ಗಂಗಾಧರ (ತೆಲಂಗಾಣ): ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ತರಹೇವಾರಿ ನಾಣ್ಯ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಲವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದರಲ್ಲೇ ಗಿನ್ನೆಸ್​ ದಾಖಲೆಯ ಬರೆಯುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್. ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಂಡಲದ ಗರ್ಷಕುರ್ಥಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಸದ್ಯ ಕರೀಂನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕೋದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈವರೆಗೆ 180 ದೇಶಗಳ ಅಂದಾಜು 1100 ವಿಧದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆ 2 ರೂ ಗಿಫ್ಟ್​ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ: ನವೀನ್ 10 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ತಂದೆ ಮುನಿಂದರ್ ಅವರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್​ರಿದ್ದ 2 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ಈವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು 10 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ₹2 ನಾಣ್ಯ ನೀಡಿದ್ದು ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು. ಆ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉತ್ಸಾಹವಾಯಿತು" ಅಂತಾರೆ ನವೀನ್.

20 ವರ್ಷ, 180 ದೇಶ, 1100 ಕರೆನ್ಸಿ: ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನ್ 180 ದೇಶಗಳಿಂದ 1,100 ವಿಭಿನ್ನ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಇವರ ಸಂಗ್ರಹ ಇಂದಿನ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ 30 ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 1835 ರ ದಿನಾಂಕದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ನಾಣ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ರಾಜರ ಕಾಲದ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅವಧಿಯ ಹಲವಾರು ನಾಣ್ಯಗಳು ಇವರ ಬಳಿ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ.

"ನಾನು 180 ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1,100 ರೀತಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. "ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ 30 ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿವೆ" ಎಂದು ನವೀನ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆನ್​​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನವೀನ್ ಅವರು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ, ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ 60 ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ನವೀನ್ ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ನೋಡದೇ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯು ಅದರ ದೇಶ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದ ಕಥೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹವ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ನವೀನ್, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 350 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದ ಮೆಹೆಂದಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹುತಾತ್ಮರು​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 25 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ 8,000, ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಗೆ 20 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ: ಹಳೆ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಗಂಗಾಧರ (ತೆಲಂಗಾಣ): ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ತರಹೇವಾರಿ ನಾಣ್ಯ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಲವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದರಲ್ಲೇ ಗಿನ್ನೆಸ್​ ದಾಖಲೆಯ ಬರೆಯುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್. ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಂಡಲದ ಗರ್ಷಕುರ್ಥಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಸದ್ಯ ಕರೀಂನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕೋದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈವರೆಗೆ 180 ದೇಶಗಳ ಅಂದಾಜು 1100 ವಿಧದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆ 2 ರೂ ಗಿಫ್ಟ್​ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ: ನವೀನ್ 10 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ತಂದೆ ಮುನಿಂದರ್ ಅವರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್​ರಿದ್ದ 2 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ಈವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು 10 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ₹2 ನಾಣ್ಯ ನೀಡಿದ್ದು ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು. ಆ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉತ್ಸಾಹವಾಯಿತು" ಅಂತಾರೆ ನವೀನ್.

20 ವರ್ಷ, 180 ದೇಶ, 1100 ಕರೆನ್ಸಿ: ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನ್ 180 ದೇಶಗಳಿಂದ 1,100 ವಿಭಿನ್ನ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಇವರ ಸಂಗ್ರಹ ಇಂದಿನ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ 30 ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 1835 ರ ದಿನಾಂಕದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ನಾಣ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ರಾಜರ ಕಾಲದ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅವಧಿಯ ಹಲವಾರು ನಾಣ್ಯಗಳು ಇವರ ಬಳಿ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ.

"ನಾನು 180 ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1,100 ರೀತಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. "ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ 30 ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಿವೆ" ಎಂದು ನವೀನ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆನ್​​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನವೀನ್ ಅವರು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ, ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ 60 ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ನವೀನ್ ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ನೋಡದೇ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯು ಅದರ ದೇಶ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದ ಕಥೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹವ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ನವೀನ್, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 350 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದ ಮೆಹೆಂದಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹುತಾತ್ಮರು​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 25 ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ 8,000, ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಗೆ 20 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆ: ಹಳೆ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

For All Latest Updates

TAGGED:

COINS COLLECTIONNOTES COLLECTIONನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಗ್ರಹCURRENCY COLLECTION

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರೋಮ್​ ಖರೀದಿಗೆ ಆಫರ್:​ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಅರವಿಂದ್​ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಯಾರು?

ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಕೈಗರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 350 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದ ಮೆಹೆಂದಳೆ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಹುತಾತ್ಮರು​

ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಅಂಡ್​ ಟೂರಿಸಂ ಫೇರ್​: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್​ಗೆ ಸತತ 2ನೇ ಸಲ 'ಬೆಸ್ಟ್​ ಬೂತ್​ ಡೆಕೋರೇಷನ್​ ಅವಾರ್ಡ್​'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.