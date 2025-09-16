ಜೂಜಾಡಲು ಹೋಗಿ ಪೆನ್ನಾ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ 17 ಮಂದಿ: 9 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ, 8 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆ
ಪೆನ್ನಾ ನದಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜೂಜಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದ 17 ಮಂದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 16, 2025 at 4:18 PM IST
ನೆಲ್ಲೂರು(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ನದಿ, ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಓಡಾಡಲು ನಿರ್ಬಂಧ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಪೆನ್ನಾ ನದಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ 17 ಯುವಕರು ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 9 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದವರು ಪರಾರಿ ಅಥವಾ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮಸಿಲಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಪೆನ್ನಾ ನದಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅರಿಯದ 17 ಮಂದಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಗುಂಪು: ಸೋಮಸಿಲಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, 17 ಮಂದಿಯ ಗುಂಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೂಜಾಡಲು ತೆರಳಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಟಿಡಿಪಿ ನಾಯಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನವಾಬ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದವರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನ ನೆರವಿನಿಂದ 9 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
8 ಮಂದಿ ಪರಾರಿ/ನಾಪತ್ತೆ: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 9 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಯುವಕರ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿವೆ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೆನ್ನಾ ನದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ನದಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ದಡದತ್ತ ತೆರಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಎರಡೂ ದಡದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನವಾಬ್ಪೇಟೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ, "ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನ್ನೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಯ ಬಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಹಠಾತ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದ್ದು, ಜನರು ಜಲಮೂಲಗಳ ಬಳಿ ಸುಳಿಯದಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
