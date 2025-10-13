ETV Bharat / bharat

ಇವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ರೇಸರ್: ಕೇವಲ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ!

ಇವರು ಶ್ರೇಯಾ ಲೋಹಿಯಾ. ಕೇವಲ 17ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೇಶದ ಜನತೆ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ರೇಸರ್ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

17 year old shreya lohia from becomes india first female formula 4 racer Shreya has achieved more than 30 podium finishes so far
ಶ್ರೇಯಾ ಲೋಹಿಯಾ (PIC CREDIT: @SHREYA LOHIA FACEBOOK)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 13, 2025 at 4:11 PM IST

ಮಂಡಿ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಭಾರತದ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಯಾ ಲೋಹಿಯಾ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ರೇಸರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿರುವ ಶ್ರೇಯಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಂದರನಗರದವರಾದ ಶ್ರೇಯಾ 4-5ರ ಹರೆಯದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೇಯಾ ತಂದೆ ರಿತೇಶ್ ಲೋಹಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಆರಂಭವು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಗ್ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಡಿಯಂ ಫಿನಿಶ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿ: 2024ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ F4 ರೇಸರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೇಯಾ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ 2023ರ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಾ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ: ರೇಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಓದುವುದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಯಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 12ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಮ್​ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಾರ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಾದ ತಂದೆ ರಿತೇಶ್ ಲೋಹಿಯಾ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ವಂದನಾ ಲೋಹಿಯಾ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತ, ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ.

"ರೇಸಿಂಗ್ ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ, ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸವಾಲಿನದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸವಾಲುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಶ್ರೇಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಮಾಲಯನ್ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾ ಸಿದ್ಧತೆ: 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರ ತಂದೆ ರಿತೇಶ್ ಲೋಹಿಯಾ, "ಶ್ರೇಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನಾಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ, ಶ್ರೇಯಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮುಂದಿನ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೇಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ಎಂದರೇನು?: ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ (F1) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೋಟಾರ್‌ ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 370 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೋರ್ (F4) ರೇಸಿಂಗ್ 15ರಿಂದ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 220 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ F1 ಚಾಲಕರಿಗೆ F4 ಅನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ತರಬೇತಿಯ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ F4ನಲ್ಲಿನ ಆರಂಭವು ಮುಂದೆ F1ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

