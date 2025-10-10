ETV Bharat / bharat

160 ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿವಿಯ 160 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

160 Students from Sri Krishna Devaraya University Create History with Government Jobs
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿವಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 10, 2025 at 2:45 PM IST

ಅನಂತಪುರ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಕಂಡವರು. ಆದರೆ ಹಲವರ ಬಳಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲೂ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಪಾರ್ಟ್​ ಟೈಮ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನಂತಪುರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (SKDU) ಸುಮಾರು 160 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್‌ಸಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಡಿಎಸ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿ.ಎಡ್ ವಿಭಾಗದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರು ಬೋಧನಾ ವೃತ್ತಿಯೆಡೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸಿದರು.

ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಡಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿ, ಅರೆಕಾಲಿಕ ಟ್ಯೂಷನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಕಾರಣ, ಇದು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಸ್ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪಿಇಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದ ಬೆಂಬಲ ಎಸ್‌ಜಿಟಿ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನೆರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಬಿ.ಎಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಬೋಧನಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 160 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಉಪಕುಲಪತಿ ಅನಿತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

