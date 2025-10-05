12 ದಿನ, 3,600 ಕಿ.ಮೀ ಗುರಿ: ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಬಾಲಕ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾಲಕ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಗರ ತಲುಪಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾನೆ.
Published : October 5, 2025 at 3:17 PM IST
ಅಮರಾವತಿ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಜಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಹಲೆ(16) ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ 3,600 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ(ಸೋಮವಾರ) ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಬೀಚ್ನಿಂದ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3,600 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಶ್ರೀಜಲ್ ಗುರಿ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಜಲ್ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅದೇ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಜಲ್, "ವಿಶ್ವ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಮರಾವತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ನನ್ನ ಕನಸು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ" ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶ್ರೀಜಲ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಅಮರಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಶ್ರೀಜಲ್ ಕೊಹಲೆ ಅವರನ್ನು ಅಮರಾವತಿ ಸೈಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿತು. ಅಮರಾವತಿ ಸೈಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅತುಲ್ ಕಲಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ರಮೇಶ್ ಧುಮಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಜಲ್, ಅಮರಾವತಿಯ ವಿದರ್ಭ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ (ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ) ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭ: ಈಗಂತೂ ಆಟ, ಹಾಡು ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಲ್ ಫೋನ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯವೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಪರದೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರದೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
