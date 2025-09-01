ಚಂಬಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಮಣಿಮಹೇಶ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ 16 ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಣಿಮಹೇಶ್ ಕೈಲಾಶ್ ಪರಿಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಏಳು ಯಾತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖೇಶ್ ರೆಪ್ಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
सैंकड़ों लोग भरमौर से चंबा पैदल जा रहे हैं। धीरे धीरे लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने लगे है।।#chamba #manimahesh pic.twitter.com/mlU10hjlyP— Ajay Banyal (@iAjay_Banyal) August 29, 2025
ಇದುವರೆಗೆ 3,359ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರನ್ನು ಚಂಬಾಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರಿಕರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸುಯಿ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಅವರನ್ನು ಚಂಬಾ, ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮುವಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದವು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನರು ಭರ್ಮೋರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಂಜು ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸಚುಯಿಯಿಂದ ಗೌರಿಕುಂಡ್ಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
#Landslide Ops | Chamba–Bharmaur Route (HP) | 31 Aug— NDRF India I राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 🇮🇳 (@NDRFHQ) August 31, 2025
🔸NDRF Teams conducted evacuation of stranded pilgrims along sliding points
🔸So far evacuated 3,359 pilgrims safely towards Chamba
🔸Ops continue to assist remaining pilgrims@HMOIndia @PIBHomeAffairs @PIBShimla pic.twitter.com/boUMRIJVdh
ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲು ಅಥವಾ ಇಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಆಹಾರ, ನೀರು, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಯಾತ್ರಿಕರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಲುಧಿಯಾನದ ಭಕ್ತರಾದ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ರಾಬಿನ್, ಭೂಕುಸಿತದ ನಂತರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಕಹಿ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯಾತ್ರೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 8 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬುಧವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 27) ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಮಳೆ ಬಿಡುವು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದರು.
September 1, 2025
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ (ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ (ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ತೊರೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು: ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಿಮ್ಲಾದ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಚೋಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಮನೆ ಕುಸಿದು, ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ವೃದ್ಧೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಜುಂಗಾದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಸಿಲುಕಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜುಬ್ಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕುಸಿದು ಬಾಲಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ: ತಂದೆ - ಮಗಳು ಸೇರಿ ಮೂವರ ದುರ್ಮರಣ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ: ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ- ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ