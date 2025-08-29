ETV Bharat / bharat

ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​: ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವೈದ್ಯರಿಗೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ, 3 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ - DIGITAL ARREST

ಮುಂಬೈ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Police with arrested accused
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2025 at 6:05 PM IST

ಅಹಮದಾಬಾದ್​: ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, ಮುಂಬೈ ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ 8.05 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ಪಾಲ್ಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಜುಲೈ 28ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್​ 12ರವರೆಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಕರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ಮುಂಬೈ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರು ಜೆಟ್​ ಏರ್​ವೇಸ್​ ಹಗರಣ ಹಾಗೂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪರಾಧದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ 40 ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು, ನಂತರ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ದೇಶವಿರೋಧಿ ಅಪಾರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದ್ದರು.

ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲು, ಆರೋಪಿಗಳು, ನಕಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೊಠಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಕಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ, ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್​ ಖಾತೆಯಿಂದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ₹ 8,05,50,000 ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಫಂಡ್​ ಲೀಗಲೈಜೇಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ: ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಪರಾಧ ಶಾಖೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಬಾಲಾಜಿ ಖಿರು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಖಾತೆ ಪಪ್ಪುಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಪ್ಪುರಂ ಭನರಾಮ್‌ಜಿ ಪರಿಹಾರ್‌ಗೆ ಸೇರಿತ್ತು.​

ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪಪ್ಪುಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಆಸಿಫ್ ಶಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಭಾದೋ ಅಕ್ಬರ್ ಶಾ ಪಠಾಣ್ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುರಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪುಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಫ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರೆ, ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಪಾಲ್ಘರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳು: ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್​ ಶಾ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸ್​ ಕುಮಾರ್​ ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆಸಿಫ್ ಶಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 2,84,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 32 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, 2 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, 2 ಪೇಟಿಎಂ ಸ್ವೈಪ್ ಯಂತ್ರಗಳು, 6 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್‌ಬುಕ್‌ಗಳು, 21 ಕ್ರೆಡಿಟ್/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಗರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

