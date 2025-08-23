ETV Bharat / bharat

ತನ್ನ ಶಾಲೆಗೇ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ 14 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್​!

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೈನಿತಾಲ್​ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

UTTARAKHAND BOMB THREAT UDHAM SINGH NAGAR STUDENT SHOT AT HIS TEACHER
ತನ್ನ ಶಾಲೆಯಗೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ 14 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025

ರುದ್ರಪುರ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): 14 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಉಧಮ್​​ ಸಿಂಗ್​​ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಶಿಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಒಂದೇ ದಿನದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಬಾಜ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್​: ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟದ ಇಮೇಲ್​​ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು,​ ಪೊಲೀಸ್​ ತಂಡ ಸ್ನಿಫರ್​​​​ ನಾಯಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೈನಿತಾಲ್​ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತು ಸಿಗದೇ ಹೋದ ಕಾರಣ ಇದು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ 14 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಆತನನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಕನ ಉದ್ದೇಶವೇನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ: ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂದ್ರಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮೇಲ್​ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಜ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಶ್ಯಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಹುಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಬಾಂಬ್​​ ಬೆದರಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.

ಇನ್ನು ಬುಧವಾರ, ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಶಿಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಗದರಿಸಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

