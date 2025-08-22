ETV Bharat / bharat

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿರುಮಲ ಬಾಲಾಜಿಗೆ 121 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ - MEGA DONATION TO TIRUMALA BALAJI

ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಾಜಿಗೆ 121 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

121-kg-of-gold-for-tirumala-balaji-industrialists-mega-donation-revealed-by-cm-chandrababu-naidu
ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 22, 2025 at 12:54 PM IST

2 Min Read

ಅಮರಾವತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು 121 ಕೆ.ಜಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದೇಣಿಗೆ ದೇಗುಲದ ಔದಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಂಸ್ (ಟಿಟಿಡಿ) ನಡೆಸುವ ಇತರೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ದೇಣಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸದಾ ನಮಗೆ ಲೋಕೋಪಕರವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ನಿಜವಾದ ತೃಪ್ತಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.

ಭಕ್ತರ ದೇಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ, ಶ್ರೀವಾರಿಯ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದರು. ಅದರ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 6,000ರಿಂದ 7,000 ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಂಥ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಮಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನೀಡಿದ್ದೆಂದು ನಂಬಿರುವ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ 121 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 120 ಕೆ.ಜಿ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಭಕ್ತರು, ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾನದ ಚಿನ್ನದ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 140 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂಬೈನ ಯುನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಟಿಟಿಡಿ)ದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ಗೆ 11 ಕೋಟಿ ರೂ ದಾನ ನೀಡಿತ್ತು. ಯುನೋ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತುಷಾರ್​ ಕುಮಾರ್​​, ಟಿಟಿಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಒ ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ದಾನದ ಹಣವನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್​ ಡ್ರಾಫ್ಟ್​​ ಮೂಲಕ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ಉನೋ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಮಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಬೆಂಬಲದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಹಣ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 100 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ​ ದೀಪಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ದಾನಿಗಳ ಪ್ರವಾಹ: ತಿರುಮಲ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಂ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ 2,200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆ

ಅಮರಾವತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು 121 ಕೆ.ಜಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದೇಣಿಗೆ ದೇಗುಲದ ಔದಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಂಸ್ (ಟಿಟಿಡಿ) ನಡೆಸುವ ಇತರೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ದೇಣಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸದಾ ನಮಗೆ ಲೋಕೋಪಕರವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ನಿಜವಾದ ತೃಪ್ತಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.

ಭಕ್ತರ ದೇಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ, ಶ್ರೀವಾರಿಯ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದರು. ಅದರ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 6,000ರಿಂದ 7,000 ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಂಥ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಮಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನೀಡಿದ್ದೆಂದು ನಂಬಿರುವ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ 121 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 120 ಕೆ.ಜಿ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಭಕ್ತರು, ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾನದ ಚಿನ್ನದ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 140 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂಬೈನ ಯುನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಟಿಟಿಡಿ)ದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ಗೆ 11 ಕೋಟಿ ರೂ ದಾನ ನೀಡಿತ್ತು. ಯುನೋ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತುಷಾರ್​ ಕುಮಾರ್​​, ಟಿಟಿಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಒ ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌಧರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ದಾನದ ಹಣವನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್​ ಡ್ರಾಫ್ಟ್​​ ಮೂಲಕ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ಉನೋ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಮಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಬೆಂಬಲದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಹಣ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 100 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ​ ದೀಪಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ದಾನಿಗಳ ಪ್ರವಾಹ: ತಿರುಮಲ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಂ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ 2,200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRUMALA BALAJIINDUSTRIALIST DONATION FOR TIRUMALATIRUMALA BALAJI DONATIONತಿರುಮಲ ಬಾಲಾಜಿಗೆ ಚಿನ್ನ ದಾನMEGA DONATION TO TIRUMALA BALAJI

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಇವರೇ ನೋಡಿ ದ್ರಾವಿಡ್​ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ; ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ 'ಮಹಾಗೋಡೆ'ಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದ ಬೌಲರ್​ಗಳಿವರು!

ನುಗ್ಗೆ ಬೆಳೆದು ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿದ ರೈತ: ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ತಂದ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು.. ಎಕರೆಗೆ 1ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ!

ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್: 3-4 ಕಡೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​​ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಲೆದಾಟ?..

ಹೆಚ್ಚಿದ BE6 ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್​​ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ!; 300 ರಿಂದ 999 ಯುನಿಟ್​ಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.