ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ: ಮತಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ - BIHAR SIR ROW

ಬಿಹಾರ ಮತದಾರರ ಕರಡುಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ 10 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಿಹಾರ ಮತದಾರರ ಕರಡುಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2025 at 9:29 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸತ್​ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಕರಡು ಮತಪಟ್ಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನೇ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸೋಜಿಗ.

ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಬಿಹಾರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಕರಡನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಳಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 1 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ: ಸದ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮತ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 1 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನೇಮಿಸಿದ ಬೂತ್-ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟ್​​ಗಳು (ಬಿಎಲ್‌ಎ) ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್‌ಐಆರ್) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು 1.61 ಲಕ್ಷ ಬಿಎಲ್‌ಎಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಜನರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 8,341 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ.

ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಬಿಹಾರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಸತ್​ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವುಗಳ ವಾದ. ಜುಲೈ 21 ರಂದು ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ.

ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನರ್ಹರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

