ಮೈಸೂರು: ಫ್ಯಾಷನ್​ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್​ಗಳು ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್​ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್​ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಮಾಡೆಲ್​ಗಳಂತೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್​ ಡ್ರೆಸ್​ ಧರಿಸಿ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್​ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಫ್ಯಾಷನ್​ ಶೋನಲ್ಲಿ 13 ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಮಾಡೆಲ್​ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್​ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನರ್​ ವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್​ ಆಫ್​ ಮೈಸೂರು ಗೋಲ್ಡ್​ (INNER WILL CLUB OF MYSORE GOLD) ಈ ಫ್ಯಾಷನ್​ ಶೋ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಮಾಡೆಲ್​ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫ್ಯಾಷನ್​ ಶೋಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್​ನಿಂದ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದರು.

