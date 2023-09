ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಲ್ಝೈಮರ್​​ ಎಂಬುದು ಮಿದುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ರೋಗವನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿ 'ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರೆಗುಳಿತನ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಝೈಮರ್​ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಇದರ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 21ರಂದು ವಿಶ್ವ ಅಲ್ಝೈಮರ್​ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಝೈಮರ್​ ಜಾಗೃತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 2023ರ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಅಲ್ಝೈಮರ್​ ದಿನದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ 'Never too early never too late'.