ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ.. ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 60 ರಿಂದ 100ರ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಮಾತು.

Dementia: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಮಾತು. ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲಿ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Alzheimer’s & Dementia - The Journal of the Alzheimer’s Association: ಹೌದು, ಸ್ವೀಡನ್​ನ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್​ಸ್ಕಾ ಇನ್ಸ್​ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 'ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ & ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ: ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌' ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2020ರಲ್ಲಿ 55 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಇದ್ದು, 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 139 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಂದಾಜಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸ್ವೀಡನ್​ನ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್​ಸ್ಕಾ ಇನ್ಸ್​ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 2,147 ವೃದ್ಧರ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?. ಈ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 80 ಬಾರಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 55ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 60ರಿಂದ 69 ಇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.

ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೃದಯಬಡಿತದ ಹೆಚ್ಚಳ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು​ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಯುಮ್ ಇಮಾಹೊರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

