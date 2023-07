ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಜುಲೈ 16ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್-ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ- 16540 ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ - ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16540 ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ - ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:15 ಬದಲಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:00ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ರಾತ್ರಿ 08:20ರ ಬದಲಾಗಿ ಸಂಜೆ 04:30ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ 16.07.2023ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ರೈಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆಗಳು : ಈ ರೈಲುಗಾಡಿಯೂ ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ - 07:33/07:35 AM, ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ - 08:20/08:22 AM, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 09:00/09:10 AM, ಸಕಲೇಶಪುರಕ್ಕೆ 11:30/11:40AM ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹಾಸನಕ್ಕೆ 12:40/12:45 PM, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ - 01:10/01:11 PM, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 01:22/01:23 PM, ಬಿ.ಜಿ. ನಗರ -01:47/01:48 PM, ಯಡಿಯೂರು 02:01/02:02 PM, ಕುಣಿಗಲ್ - 02:18/02:19 PM, ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ -03:00/03:01 PM ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಾವರಕ್ಕೆ 03:44/03 :45 PMಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ 26.03.2023 ರಿಂದ 26.09.2023ರವರೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹತ್ತು ರೈಲುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾರಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

1. ರೈಲು ನಂಬರ್ 06381/06382 ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ - ಕೋಲಾರ - ಬೆಂಗಳೂರು

2. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 06561 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

3. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 06292 ಕುಪ್ಪಂ - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು

4. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 01774 ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ

5. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 01773 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು

6. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 06291 ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ - ಕುಪ್ಪಂ

7. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 06562 ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ - ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ

8. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 01775 ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ

9. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 01776 ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು

10. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 01779/01778 ಬೈಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ - ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ - ಬೈಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ

ಅದೇ ರೀತಿ ಹೂಡಿ ಹಾಲ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೈಲುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16520/16519 KSR ಬೆಂಗಳೂರು - ಜೋಲಾರ್‌ಪೇಟೆ - KSR ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಹೂಡಿ ಹಾಲ್ಟ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು 01.04.2023 ರಿಂದ 30.09.2023 ರವರೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

1. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16520 KSR ಬೆಂಗಳೂರು - ಜೋಲಾರ್‌ಪೇಟೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹೂಡಿ ಹಾಲ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂಜೆ 06:06 ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 06:07 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ.

2. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16519 ಜೋಲಾರ್‌ಪೆಟ್ಟೈ - ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ 06:43 ಕ್ಕೆ ಹೂಡಿ ಹಾಲ್ಟ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 06:44 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇರಿ, ಎಲ್ಲ ಎಸಿ ರೈಲುಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಕಡಿತ