ಮಂಗಳೂರು: ಆನ್​ಲೈನ್​ ಲೋನ್​ ಅವರ ಕರೆ ಬಂದರೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕನೋರ್ವ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ನೇಣು‌ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯ ಸುಶಾಂತ್ (26) ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಳಾಯಿ ಸನ್​ರೈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಇವರಿಗೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಎಂಬ ಅಣ್ಣನಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ " Sorry ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನನಗೆ ಯಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. Sorry Online loan ನವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ. Really sorry for all" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಘಟನೆ: ಆನ್​ಲೈನ್​ ಲೋನ್ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2ನೇ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ.

