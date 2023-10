ಈ ರೀತಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಂಚಕರು, ’’Hi sir Good Morning I'm COMMISSIONER ANUPAM AGRAWAL IPS

Today is the first time I have some work for you, don't refuse. If you ever need anything in your life, let me know. ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ Sir I'm in hospital And my upi is not working i need some money can you transfer i will return within 1 hour‘‘ ಎಂದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.