ಬೆಂಗಳೂರು : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಾ ಹೇಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಎಂದು ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಾ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ನಾವಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ತರ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ 28 ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ನೀವು 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅನುದಾನ‌ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಸೇವೆ ಖಾಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ

ಕೊರೊನಾದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನಾವೇ ತಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾಸ್ತವ ಬೇರೆ ಇದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷದ 584 ಜನ, 2020 ರಲ್ಲಿ 5.51 ಲಕ್ಷ ಜನ, 2021ರಲ್ಲಿ 6.66 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2019ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ 1.99 ಲಕ್ಷ ಜನ‌ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. Guidance for appropriate recording of covid-19 ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಾವು ಅಂತಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು..

ಅಸ್ತಮಾ, ಟಿಬಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಶನ್, ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್, ಕುಡಿತ, ತಂಬಾಕು, ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಪಘಾತ ಗಾಯಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದ್ರೂ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಸತ್ತರು ಅಂತಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾವುಗಳು 40 ಸಾವಿರ ಅಂತಾ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 1.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಲಕ್ಷ ದಾಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನೀವು ತಪ್ಪು ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.