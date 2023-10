ತಿರುವನಂತರಪುರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗು ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಸಪ್ಟೆಂಬರ್​ 29 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಸೆ.30 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ನೆದರ್​ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 3 ರಂದು ಭಾರತ vs ನೆದರ್​ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​ ಪಂದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ರಹಿತವಾದರೆ, ನಿನ್ನೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2) ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಡಿಎಲ್​ಎಸ್​ ನಿಯಮದನ್ವಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.