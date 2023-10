ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೌಲರ್​ ಅಥವಾ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ನ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ, "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೌಲರ್​ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (Everyone trying their ‘Luck’now isn’t it)" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿರಾಟ್​ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಮೂಲಕ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರೆ, ಗಿಲ್​ ಸ್ಪಿನ್​ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಬುಮ್ರಾ ಎಡಗೈ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು.