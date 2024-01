ಡೀನ್ ಎಲ್ಗರ್ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್​ಗೆ ಇಳಿದರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಗರ್ 12 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಎಲ್ಗರ್​ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಆಗ ವಿರಾಟ್ ಎಲ್ಗರ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪುಗೆ ಮತ್ತು 'take a bow' ಎಂಬ ಸನ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದರು. ವೀಕ್ಷಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಟಗಾರರ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಡೀನ್ ಎಲ್ಗರ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಸದ್ಯ, ಕೊಹ್ಲಿ ಡೀನ್ ಎಲ್ಗರ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್​​ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ‘pick of the day’ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಕೂಡ ಈ ಫೋಟೊದೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದೆ.