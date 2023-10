ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅ.8 ಚೆನ್ನೈ

ಭಾರತ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅ.11 ದೆಹಲಿ

ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅ.14 ಅಹಮದಾಬಾದ್​

ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅ.19 ಪುಣೆ

ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಅ.22 ಧರ್ಮಶಾಲ

ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಅ. 29 ಲಕ್ನೋ

ಭಾರತ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನ.2 ಮುಂಬೈ

ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನ.5 ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ

ಭಾರತ vs ನೆದರ್​​ಲ್ಯಾಂಡ್​ ನ 12 ಬೆಂಗಳೂರು (ಎಎನ್​ಐ)