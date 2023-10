"ಆಡಿಯೊ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಕಾಲ್​ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್​ಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿನ ಸೆಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ Enable audio and video calling ಹಾಗೂ ಅದರ ನಂತರ turn the feature on and then select who you’re comfortable using it with ಅನ್ನು ಸೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಬಹುದು.