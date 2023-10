ಬಯೋಸೈನ್ಸ್​ ಹೆಸರಿನ ಜರ್ನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ "ದಿ 2023 ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್: ಅಜ್ಞಾತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ" (The 2023 State of the climate report: Entering uncharted territory) ವರದಿಯು ಭೂಮಿಯ 35 ಮೂಲ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪೈಕಿ 25 ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.