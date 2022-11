ನವದೆಹಲಿ: ಮೈಕ್ರೊಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ವೆಬ್​ಸೈಟ್ ಟ್ವಿಟರ್​ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟರ್​​ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಡ್ ಪೇಜ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುವಾಗ "Something went wrong, but don't worry - try again" ಎಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯೂಸರ್ಸ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್​ನ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸಿರಿವಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಟ್ವಿಟರ್ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಸ್ಕ್ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು 9AM PST ಸಮಯದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟರ್​​ನ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

