ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಗ್​ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಹುಬೇಗನೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಭೂಕಂಪದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ (Be Aware and Take Action).