ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ - LIVE

Updated: May 20, 2023, 1:41 PM |

Published: May 20, 2023, 11:58 AM