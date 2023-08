ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ (ಅಮೆರಿಕ) : ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಕಿರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿವೇಕ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ 2024 ರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟೌನ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೂತನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಸ್ಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿ 'ಎಕ್ಸ್' ನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ವಿವೇಕ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಆಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ ವಿವೇಕ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ 'ಭರವಸೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ' ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 2024ರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ: ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ರೆಡಿ!​

ವಿವೇಕ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ..: 1985ರ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ಓಹಿಯೋದ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 37ರ ಹರೆಯದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪೋಷಕರು ಕೇರಳದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲೆ ಮತ್ತು ಹಿರ್ಶ್ ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 2024 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರೈಮರೀಸ್​​ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಭರವಸೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ; ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್​ ಶ್ಲಾಘನೆ

ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬಯೋಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, 'ನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್: ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್, ಅಂಡ್​ ದಿ ಪಾತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್' ( 'Nation of Victims: Identity Politics, the Death of Merit, and the Path Back to Excellence') ಮತ್ತು 'ವೇಕ್, ಇಂಕ್.: ಇನ್‌ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಗರಣ' ( 'Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam) ಎಂಬ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತೇನೆ: ವಿವೇಕ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ