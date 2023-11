1 / 20

Trisha Krishnan & Mansoora Ali Khan Issue: ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಹೇಳಿಕೆ' ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿತು. ಇಂದು ''ತ್ರಿಶಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ'' ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಸುಧೀರ್ಘ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ನಟ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ನಟಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಟನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರಭುದ್ಧತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್​ ಅವರಿಗಾಗೇ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕವಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ ಅವರ ಕವಿತೆ ''ಆ್ಯನ್ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಂ'' (An Essay on Criticism)ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಮಾನವರಿಂದ ತಪ್ಪು ಸಹಜ, ಕ್ಷಮೆ ದೈವಿಕ'' ("To err is human, to forgive is divine") ಎಂದು ನಟಿ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.