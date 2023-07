1 / 19

Rashmika Mandanna Washroom Photoshoot: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಸದ್ಯ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಶನಲ್​​ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆ. 'ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​' ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್. ಸದ್ಯ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ''When our creativity met the washroom'' ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಶ್​ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾತ್​ ಟಬ್​ ಬಳಿ ನಿಂತು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಿವು. ನಟಿಯ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಶ್​ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್​ ಮಾಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಲವರು ನಟಿಯನ್ನು ಟ್ರೋಲ್​ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಯ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ ಲುಕ್​ ಕೂಡ ಸಖತ್​ ವೈರಲ್​ ಆಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅರ್ಜುನ್​ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುಷ್ಪ 2 ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ.