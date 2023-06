1 / 15

'ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​'. ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ?. ಇದು ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿಲಿವಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕೂಡಾ ಹೌದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅಸಲಿ ಬಣ್ಣವೂ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಶೋ ನಂಬರ್​ ಒನ್​ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಸುದೀಪ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 9 ಸೀಸನ್​ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 2023ರ ಶೋಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಶೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹೋದ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈಗಲೂ ಅದೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಆ ಪೈಕಿ ಬಿಗ್ ​ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಜೋಡಿಯೂ ಒಂದು. ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಅರ್ವಿಯಾ' ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್​. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಗ್ರೂಪ್​ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ವಿಯಾ ಕಪಲ್. ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌​ನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು 'We are who we choose to be' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.