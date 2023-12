ಸುದೀಪ್​ ಅವರು ಕೇಳುವ Yes or No ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ರೌಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ತುಕಾಲಿ ಪ್ರತಾಪ್​ ಅವರ ಉತ್ತರಗಳು ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ​ನಗಬೇಕೋ ಅಳಬೇಕೋ ಎಂದೇ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. 'ಮನೆಯ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಕಾಲಿ ಅವರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ' ಎಂದು ಸುದೀಪ್​ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲಾ 'ನೋ' ಬೋರ್ಡ್​ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಆದರೆ ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್​ ಮಾತ್ರ 'ಯೆಸ್'​ ಬೋರ್ಡ್​ ತೋರಿಸಿದರು.