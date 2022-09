ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲವರು ಹೆಸರಗಳು ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದವು. ರೆಡ್​ ಕಾರ್ಪೆಟ್​ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರ ಮಧ್ಯೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಹಜವಾಗಿ 'ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೇಮ್' ನಂತಹ ವೆಬ್​ ಸರಣಿಯು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿತು.

ನಟಿ ಝೆಂಡಯಾ

'ಯುಫೋರಿಯಾ' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ನಟಿ ಝೆಂಡಯಾಗೆ ಇಂದು ಖುಷಿಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ಎಮ್ಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಝೆಂಡಯಾ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. 26 ವರ್ಷದ ಜೆಂಡಯಾ, ಎರಡು ಎಮ್ಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಿರಿಯ ನಟಿ ಅಲ್ಲದೇ ಮೊದಲ ಕಪ್ಪು ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಹೌದು.

ಲೀ ಜಂಗ್ ಜೇ

ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 74ನೇ ಎಮ್ಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೇಮ್' ವೆಬ್​ ಸರಣಿಯು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ ಕಿ ಹೂನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಲೀ ಜಂಗ್ ಜೇ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಕೊರಿಯನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಸೊ ಚಿತ್ರ ತಂಡ

ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 74ನೇ ಎಮ್ಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಸೊ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ತಂಡವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ವೆಬ್​ ಸರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ರೆಡ್​ ಕಾರ್ಪೆಟ್​ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲವರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾದರು.

ದಿ ವೈಟ್ ಲೋಟಸ್ ಚಿತ್ರ ತಂಡ

HBOಯ ಸೀಮಿತ ಸರಣಿ 'ದಿ ವೈಟ್ ಲೋಟಸ್' ವೆಬ್​ ಸರಣಿಯು 20 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿತು. 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ವೆಬ್​ ಸರಣಿ ಕೂಡಾ ಇದಾಗಿದೆ.

ಪಾಪ್ ಗಾಯಕಿ ಲಿಝೋ

"Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls" ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕಿ ಲಿಝೋ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೆಬ್​ ಸರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಲಿಝೋ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.

ನಟಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಕೂಲಿಡ್ಜ್

ಸೀಮಿತ ಸರಣಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ದಿ ವೈಟ್ ಲೋಟಸ್‌ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಕೂಲಿಡ್ಜ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ರೆಡ್​ ಕಾರ್ಪೆಟ್​ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು.

